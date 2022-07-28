2022/07/28 | 19:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناريوهات ما بعد اقتحام الخضراء.. كيف سيتعامل "الإطار" مع خطوات مقتدى الصدر؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/28 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريوهات ما بعد اقتحام الخضراء.. كيف سيتعامل "الإطار" مع خطوات مقتدى الصدر؟) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريوهات ما بعد اقتحام الخضراء.. كيف سيتعامل "الإطار" مع خطوات مقتدى الصدر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).