مكتب لاهور شيخ جنكي ينفي أنباء تشكيل حزب سياسي جديد

2022/07/28 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد نفى المكتب الصحفي الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل حزب سياسي جديد.وقال المكتب في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

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