2022/07/28 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مصدر مطلع تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار الدولار مع إغلاق بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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