مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر محرم

2022/07/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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⚫️ مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يتوقع رؤية الهلال بالعين المجردة يوم غد الجمعة في حالة صفاء الجوّ تماماً وأن يكون يوم السبت المقبل أول أيام شهر محرم الحرام

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