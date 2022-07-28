ليفربول يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة مانشستر سيتي

2022/07/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن حارس مرمى فريقه أليسون بيكر، ومهاجمه ديوغو جوتا، لن يتمكنا من المشاركة في مباراة "الريدز" ضد مانشستر سيتي ضمن كأس درع الاتحاد نهاية هذا الأسبوع.

ويعاني أليسون من إصابة غير محددة، ولم يلعب منذ خسارة ليفربول برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد في مباراة ودية في 12 يوليو الجاري.

وعاد الحارس البرازيلي إلى التدريب لكنه لن يخاطر بخوض مباراة مانشستر سيتي، المقررة الأحد القادم، لتحديد بطل كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لعام 2022.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "تدرب أليسون اليوم أكثر من اليوم السابق، لذا سيكون بالتأكيد متاحا من أجل مباراة فولهام" في إشارة لأول مباراة يخوضها ليفربول في الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس، وتابع "لكن ليس في نهاية الأسبوع" في إشارة لمباراة مانشستر سيتي.

أما ديوغو جوتا فقد يفوت بداية الموسم.

ويعاني المهاجم البرتغالي من إصابة بوتر الركبة ولم يشارك في معسكر تدريب ليفربول في النمسا هذا الأسبوع.

وأوضح كلوب "ديوغو ليس هنا معنا فكيف سيلعب مباراة كرة قدم؟ للأسف سيستغرق ذلك وقتا".

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يسعى للفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية لأول مرة في عهد كلوب.

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