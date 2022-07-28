2022/07/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، عن شروط وضوابط العمرة لموسم (1444هـ -2022م -2023م)

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1444هـ -2022م -2023م)وفق الشروط والضوابط الموجودة لدى الهيئة العليا للحج والعمرة في الدائرة الادارية والمالية - قسم الحسابات في مقرها الكائن (بغداد - الجادرية)".

وبينت أنه "يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد باستثناء الشركات المجازة لموسم عمرة (1443)"

وأوضحت أن "مراجعة مقر الهيئة تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31/7/2022".

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