“تنفذ من اليوم”.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر ستة أوامر قضائية

2022/07/28 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، ستة أوامر قضائية، خمسة منها في العاصمة بغداد، وواحدة في محافظة بابل، فيما وجّه بتنفيذها اعتباراً من اليوم.

جاء ذلك، خلال الجلسة الثامنة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة فائق زيدان، عقدت اليوم، بحسب وثيقة صادرة عن المجلس، وحصلت عليها وكالة خبر برس (واخ).

وتضمنت الوثيقة، الأوامر الستة القضائية، وهي “منح القضاة علي حسين جفات، جبار حسين عليوي، وضياء جعفر لفتة، منصب نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية.

وأضافت الوثيقة، أن القاضي فائق زيدان، قرر “منح (القاضي جبار عبد دلي) منصب نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، فضلاً على منح كفاح صادق رسن، منصب قاضي استئناف في رئاسة محكمة نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، إضافة إلى منح القاضي حيدر جاسم تقي، منصب نائب رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية”.

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