الخنجر: نؤكد احترام توجهات التيار الصدري ومنطق التفرد يجلب للعراق المزيد من عدم الاستقرار والفوضى

2022/07/28 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف السيادة، اليوم الخميس، أنه لم يحضر جلسة البرلمان المقبلة إلا بعد توقيع اتفاق ملزم واحترام توجهات التيار الصدري وإيجاد تفاهم وطني شامل بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أنه “أبلغ خميس الخنجر تحالف الاطار التنسيقي ممثلا بالمالكي والحضور أن تحالف السيادة لن يحضر جلسة البرلمان المقبلة الا بعد اتفاق ملزم وتوقيع رسمي على ورقة تحالف السيادة لضمان حقوق جمهوره ومطالبهم وبعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وضمان استحقاقاته السياسية”.



وأكد البيان، على “ضرورة ايجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أية تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة المقبلة أو استحقاقاتها”.

كما أكد على “ضرورة مبادرة الاطار التنسيقي بخطوات حقيقية لإثبات حُسن النوايا مع الجميع واحترام توجهات التيار الصدري، وان منطق التفرد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى”.

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