زيدان وصالح يدعوان القوى السياسية لإجراء حوار مشترك وإيجاد حلول ضمن الإطار الدستوري والقانوني

2022/07/28 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ورئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، دعوة إلى القوى السياسية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وناقش معه الواقع المضطرب الذي يمر به البلد”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين دعا جميع القوى السياسية الى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الاطار الدستوري والقانوني”.

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