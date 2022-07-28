2022/07/28 | 20:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ابعاده عن رئاسة الحزب من قبل بافل طالباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبخ جنكي ينفي تشكيله حزب جديد بعد ابعاده عن قيادة الاتحاد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبخ جنكي ينفي تشكيله حزب جديد بعد ابعاده عن قيادة الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).