2022/07/28 | 20:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نموذج" من مدفع D-30 الروسي.. العراق ينجح بتصنيع أول مدفع منذ عام 2003 (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/28 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نموذج" من مدفع D-30 الروسي.. العراق ينجح بتصنيع أول مدفع منذ عام 2003 (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نموذج" من مدفع D-30 الروسي.. العراق ينجح بتصنيع أول مدفع منذ عام 2003 (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).