2022/07/28 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت ثمانية مصادر لوكالة "رويترز"، إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر أيلول عندما يلتقون الأسبوع المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات، وإن كانوا سيبحثون أيضا على الأرجح زيادة طفيفة في الإنتاج.

وبحلول الشهر المقبل ستكون (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، قد أنهت بالكامل عمليات خفض في الإنتاج نفذتها منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.

وذكر مصدران من بين ثمانية مصادر في "أوبك+" إن زيادة طفيفة في الإنتاج لشهر ايلول ستطرح للنقاش في الاجتماع الذي سينعقد في الثالث من آب بينما توقعت خمسة مصادر أن يظل الإنتاج مستقرا على الأرجح.

وقال أحد المصادر "هناك العديد من المحادثات التي تتراوح بين زيادة طفيفة والإبقاء على المستويات الحالية".

وقال مصدر آخر في "أوبك+": "أتوقع عدم زيادة الإنتاج في سبتمبر" مضيفا أن الاجتماع لن يناقش على الأرجح كميات الإنتاج لما بعد أيلول.

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