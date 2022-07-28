الاتصالات: تخفيض أسعار اشتراك الانترنت بشرط

2022/07/28 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، الاتفاق مع 3 شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت في العراق، فيما وضعت شرطاً لتخفيض أسعار الاشتراك.

وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة عادل الأعرجي، إن "الوزارة عازمة على زيادة سعات الانترنت بـ (1800) كيكا، عبر 3 شركات تم الاتفاق معها هي نوكيا الاوروبية وهواوي الصينية وسينا الكندية".

وأضاف، أن "آلية زيادة سعات خدمة الانترنت ستكون عبر اجهزة تحمل هذه السعات من خلال الكيبل الضوئي الواصل بين الاجهزة والبدالات للمناطق التي تتواجد فيها الخدمة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع، "كلما ارتفعت نسبة السعات كلما زادت استقرارية الشبكة، وعند حدوث قطع في مكان ما تحدث مواصلة من مكان اخر"، مشيرا الى أنه "السعة ستكون على الشبكة الوطنية التابعة للشركة العامة للاتصالات".

ولفت إلى أن "اسعار الاشتراك بخدمة الانترنت لا يوجد فيها اي ارتفاع وإنما هي ضريبة 20 بالمئة تم اضافتها من قبل الحكومة بقانون الموازنة في العام 2016 والتخفيض يشترط الإلغاء من قبل الحكومة وحينها سينخفض سعر الاشتراك بنسبة 20 بالمئة".

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