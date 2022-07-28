وزير التخطيط يدعو لإعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية ونظام البطاقة التموينية

2022/07/28 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الخميس، إلى إعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية ونظام البطاقة التموينية.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فقد ترأس النجم، "أعمال ورشة العمل التمهيدية لاعداد استراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، وتستمر لمدة يومين".

وأكد النجم، أن "العراق تعرض لارتدادات اجتماعية واقتصادية حادة خلال العقود الماضية، أدّت إلى تجذّر وارتفاع معدلات الفقر".

وطالب، بـ"ضرورة اعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية الاجتماعية ونظام البطاقة التموينية، بما يسهم في شمول الشرائح الاكثر فقراً"، مضيفاً أن "الفقر الذي يواجهه العراق هو فقر متعدد الابعاد، يرتبط بالصحة والتعليم والدخل والسكن، ولذلك ينبغي أن ناخذ بنظر الاعتبار مثل هذه المتطلبات في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن تزايد اعداد السكان، والتغييرات المناخية، وتداعيات جائحة كورونا، والازمات العالمية في مجال الامن الغذائي".

وشدد وزير التخطيط، على "ضرورة ان تكون استراتيجية تخفيف الفقر الثالثة مستجيبة للواقع وممكنة التطبيق، وترتبط بباقي الاستراتيجيات والخطط الاخرى، وخصوصا خطة التنمية الخمسية، والوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، والاستفادة من نتائج ودورس الإستراتيجيتين السابقتين".

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