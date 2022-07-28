2022/07/28 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، إن الأحداث المتسارعة التي

يشهدها العراق في ضوء الخلافات

السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً

للاستقرار والسلم الاجتماعي، فيما عبّر

عن استغرابه لاستمرار الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الكاظمي تعبر عن استغرابها لزجها في الصراع السياسي الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الكاظمي تعبر عن استغرابها لزجها في الصراع السياسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).