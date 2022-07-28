2022/07/28 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية

المقدسة عن استكمال كافة الاستعدادات

الخاصة بتنظيم مراسيم استبدال راية قبة

مرقد الإمام الحسين (عليه السلام).





ونقل الموقع الرسمي للعتبة الحسينية

عن رئيس القسم ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تحدد موعد تبديل راية الامام الحسين عليه السلام من الحمراء الى السوداء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تحدد موعد تبديل راية الامام الحسين عليه السلام من الحمراء الى السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).