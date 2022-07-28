في العراق.. ما البديل أمام غياب الدعم الرسمي عن القطاع الرياضي؟

2022/07/28 | 20:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه القطاع الرياضي في العراق تحديات مختلفة، أبرزها غياب الدعم الرسمي الذي يؤثر بشكل سلبي على تحضيرات الرياضيين الذين يضطرون أحيانا إلى الإنفاق من حسابهم الخاص للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

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