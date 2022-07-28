العراق.. رؤساء الحكومة والجمهورية ومجلس القضاء يدعون للحوار والصدر يحذّر

2022/07/28 | 20:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء في العراق القوى السياسية إلى الحوار، كما اعتبر رئيس الوزراء أن الخلافات تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار، وذلك بعدما حذر مقتدى الصدر من أنه لن يتدخل لوقف أي مظاهرات مستقبلا.

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