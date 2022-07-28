"إذا لعبت بالنار ستحترق".. تفاصيل اتصال بين بايدن ونظيره الصيني استمر 137 دقيقة

2022/07/28 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ نقاشًا مطولًا، خلال اتصال بينهما، الخميس، تصدره تايوان، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، على الرغم من أمل بايدن سابقًا في تحقيق استقرار العلاقات بين البلدين.

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