2022/07/28 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تدمير كهف بداخله ثمانية عناصر من "داعش" غرب نينوى

يتبع..

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