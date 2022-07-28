2022/07/28 | 21:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الحكومة ملتزمة بواجباتها الأمنية والقوات تؤدي دورها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/28 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة ملتزمة بواجباتها الأمنية والقوات تؤدي دورها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة ملتزمة بواجباتها الأمنية والقوات تؤدي دورها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).