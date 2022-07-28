الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً لمناقشة التظاهرات الاخيرة

2022/07/28 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة امصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً جمع القيادات الأمنية للقوات المسلحة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “الاجتماع ناقش مجريات […]

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