2022/07/28 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



شبكة الاعلام العراقي تفتتح الاستديوهات الحديثة لقناة العراقية الرياضية المركز الخبري الوطني.

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