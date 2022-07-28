بيئة ذي قار: سيتم إعلان الأهوار

2022/07/28 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت مديرية بيئة محافظة ذي قار، الخميس، تحركها لإعلان الأهوار (مناطق منكوبة) بسبب مشكلة الجفاف.

وقال مدير بيئة ذي قار كريم هادي محمد لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مساحات كبيرة في مناطق الأهوار تعرضت للجفاف نتيجة انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين يعتبران مصدراً رئيساً لتغذية مناطق الاهوار ما أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لسكان مناطق الأهوار".

وأضاف، أن "سكان هذه المناطق يعتمدون في معيشتهم على صيد الاسماك وتربية الجاموس وهذه الحيوانات مرتبطة بوفرة من المياه، لذلك فإن قلة المياه والجفاف ستؤدي الى نفوقها مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وتابع، أنه "من خلال جولات كوادرنا البيئية في مناطق الاهوار قمنا بإعداد تقارير الى وزارة البيئة والجهات المعنية في المحافظة حول ما تتعرض له مناطق الاهوار من تدهور بيئي، وقبل اسبوعين عقد اجتماع طارئ للجنة الاهوار والاثار في محافظة ذي قار وبالاشتراك مع الجهات المعنية لمناقشة الواقع البيئي والاجتماعي فيها".

وبيّن أنه "سيتم اعلان مناطق الاهوار مناطق منكوبة قريباً لما تتعرض له من كوارث بيئية، لذلك نوصي بضرورة زيادة الاطلاقات المائية حفاظاً على مناطق الاهوار التي تلاقي اهتماماً عالمياً بعد ادراجها ضمن لائحة التراث العالمي".

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