2022/07/28 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 2022-07-28، اجتماعاً موسعاً جمع...

ظهرت المقالة الكاظمي حول دخول متظاهرين للخضراء: الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن أولاً على المسلة.

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