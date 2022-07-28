2022/07/28 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشرت وسائل اعلام عراقية انباء عن سحب محمد شياع السوداني لترشيحه لمنصب رئيس الحكومة...

ظهرت المقالة أنباء متضاربة حول استمرار ترشيح السوداني والاطار ينفي انسحابه أولاً على المسلة.

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