الصين تحذّر أمريكا من “عدم اللعب بالنار”

2022/07/28 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية نظيره الأمريكي جو بايدن، من “عدم اللعب بالنار” في شأن تايوان.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن شي جين بينغ قوله إن “بكين” تعارض بشدة التدخل في شؤون تايوان وستدافع بقوة عن سيادتها عليها..



نحن نعارض بشدة النزعات الانفصالية والتدخل الخارجي في شؤون تايوان”.

وأكد الرئيس الصيني عزم بلاده حكومة وشعبا على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي بلادهم.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام أنباء حول توجه حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان الى بحر الصين الجنوبي، مع الإشارة إلى احتمال أن تتجه إلى مضيق تايوان.

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