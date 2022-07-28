جهاز مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال “عسكري ولاية الجزيرة”

2022/07/28 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، اعتقال “عسكري ولاية الجزيرة” أحمد خلف مناع.

وقال الجهاز في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، (28 تموز 2022)، إنه تم “إلقاء القبض على الإرهابي أحمد خلف مناع المكنى، أبو رحمة، الذي شغل منصب عسكري عام ولاية الجزيرة بعصابات داعـش الإرهابية”.

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