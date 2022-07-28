2022/07/28 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عقد اجتماع، لبحث تداعيات دخول أنصار زعيم التيار الصدري الى المنطقة الخضراء.

وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، إن “اجتماعاً لقادة الاطار التنسيقي سيعقد بعد قليل، لمناقشة التطورات السياسية منها دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان”.



لافتا الى أن “الاجتماع سيناقش الخطوات المقبلة بشأن تشكيل الحكومة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يعتزم عقد اجتماع لمناشة الخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يعتزم عقد اجتماع لمناشة الخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).