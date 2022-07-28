2022/07/28 | 22:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y2Cl5nD04jg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيول الأمطار تجتاح مناطق عدة في الإمارات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيول الأمطار تجتاح مناطق عدة في الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).