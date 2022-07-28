مظاهرات عابرة أم تطور مهم في المشهد السياسي العراقي؟

2022/07/28 | 22:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في العراق القوى السياسية إلى الحوار لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الأطر الدستورية والقانونية لحل الأزمة العراقية الراهنة.

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