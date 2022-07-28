التعليم تعلن فتح التقديم الى الدراسة المسائية لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية

2022/07/28 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت وزارة التعليم والبخث العلمي اليوم الخميي، فتح التقديم الى الدراسة المسائية لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ونشرت الوزارة الرابط الاتي للتقديم اضغط هنا

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