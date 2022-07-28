2022/07/28 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت الخارجية الاميركية، الخميس، التزام بلادها في دعم العراق وبناء شراكة استراتيجية بعيدا على التدخلات في شأنه. وقالت الخارجية في بيان انها "ملتزمة ملتزمون بدعم عراق قوي ومستقر وبناء شراكتنا الإستراتيجية معه ولا نتدخل في سياساته الداخلية". واضافت ان " نتواصل مع حلفائنا الأوروبيين بشأن مسودة تفاهم جديدة لإحياء الاتفاق النووي وقدمنا لهم ردناوتابعت الخارجية " نتواصل دائما مع أعضاء في الكونغرس حول تطورات التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة الا اننا ما زلنا نعتقد أن ربط التحقيقات الفلسطينية والإسرائيلية سيؤدي لمحاسبة المسؤول عن مقتل شيرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم عراق قوي ومستقر وبناء شراكتنا الإستراتيجية معه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم عراق قوي ومستقر وبناء شراكتنا الإستراتيجية معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).