ماكرون يستقبل محمد بن سلمان.. ويناقش حقوق الإنسان

2022/07/28 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، مساء الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور فرنسا بعد اليونان، ضمن أول جولة بدول الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

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