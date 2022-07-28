ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي وفيديو يوثق

2022/07/28 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصافحة طويلة بين ماكرون وولي العهد السعودي أمام الكاميرات

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