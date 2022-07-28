اكتشاف ثقوب تحت سطح المحيط الأطلسي تثير حيرة العلماء

2022/07/28 | 23:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اكتشف علماء بعض الثقوب الغامضة وغير المبررة في قاع البحر على بعد 1.7 ميلا تحت سطح المحيط الأطلسي.وطلبوا من مستخدمي “فيسبوك” مساعدتهم في تحديد المسافات البادئة الفريدة التي تشكل خطا مستقيما، وفقا لما كُتب على صفحة استكشاف المحيطات التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).وكتبوا: “في غطسة #Okeanos يوم السبت، لاحظنا […]

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