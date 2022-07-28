2022/07/28 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة ستة أشخاص بنزاع عشائري في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً وقع بين عشيرتين تطورت الى استخدام الاسلحة في احدى مناطق قضاء الزبير في البصرة".

وأضاف المصدر أن "النزاع اسفر عن اصابة ٦ اشخاص من طرفي النزاع بعضهم حالته خطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ستة أشخاص بنزاع عشائري في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ستة أشخاص بنزاع عشائري في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).