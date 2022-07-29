2022/07/29 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..قررت وزارة التربية، الخميس، تأجيل امتحان مادة الرياضيات ليوم السبت المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “بمناسبة حلول العام الهجري الجديد قررت وزارة التربية تأجيل امتحان مادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تؤجل امتحان الرياضيات للسادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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