الوقف السني يحدد أول أيام شهر محرم الحرام

2022/07/29 | 00:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف السني، اليوم الخميس،

عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرام

لهذا اليوم وان يوم غد الجمعة هو مكمل

لعدة شهر ذو الحجة.

وقال الديوان في بيان رسمي، انه "نظرا

لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين

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