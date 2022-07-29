الحلبوسي والحكيم يبحثان آخر التطورات السياسية والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول

2022/07/29 | 00:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

وناقش اللقاء، بحسب بيان تلقته خبر برس (واخ) لمكتب الحلبوسي آخر التطورات السياسية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز العقبات وتلبية متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.

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