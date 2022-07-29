2022/07/29 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن تشكيل فريقًا تفاوضيًا للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.المقبلة وقال الإطار في بيان ورد لإيرث نيوز، إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً اليوم الخميس ٢٨-٧-٢٠٢٢ ضمن سلسة اجتماعاته المتواصلة للتشاور في الشأن العراقي سياسي”.واضاف، أن “الاجتماع نتج عنه تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع […]

ظهرت المقالة يبدأ جولاته غدًا..



الإطار التنسيقي يشكل فريقًا تفاوضيًا لبحث تشكيل الحكومة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يبدأ جولاته غدًا.. الإطار التنسيقي يشكل فريقًا تفاوضيًا لبحث تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يبدأ جولاته غدًا.. الإطار التنسيقي يشكل فريقًا تفاوضيًا لبحث تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).