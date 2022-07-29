2022/07/29 | 01:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، إنها "اتخذت كافة إجراءات التحقيق في الشكاوى" التي وردت إليها بشأن المدون السجين علاء عبدالفتاح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة المصرية ترد على الشكاوى الخاصة بعلاء عبد الفتاح.. وشقيقته تعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة المصرية ترد على الشكاوى الخاصة بعلاء عبد الفتاح.. وشقيقته تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).