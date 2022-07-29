الخارجية الأمريكية توافق على بيع 35 مقاتلة

2022/07/29 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعأكدت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 35 مقاتلة من طراز "إف-35" لألمانيا، وقطع غيار وأسلحة بقيمة 8.4 مليار دولار.وقالت الوكالة في بيانها: "أصدرت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على صفقة بيع محتملة إلى الحكومة الألمانية لطائرات من طراز "إف-35" وذخيرة ومعدات عسكرية بمبلغ يقدر بـ8.4 مليار دولار".وأرسلت الوكالة، التي تعمل ضمن وزارة الدفاع الأمريكية، إخطارا حول الموافقة إلى الكونغرس.وذكر البيان أنه من المتوقع بيع ألمانيا 35 مقاتلة تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث، و37 محركا لهم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الذخيرة.





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