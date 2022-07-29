الخزانة الأمريكية: نصف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء حرب أوكرانيا

2022/07/29 | 01:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن قانون خفض التضخم سينعكس بالإيجاب على جودة الرعاية الصحية وأسعارها.وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بحسب قناة "الحرة الأمريكية"، مساء اليوم الخميس - أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة …

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