التنسيقي يشكل فريقاً للتباحث مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة

2022/07/29 | 01:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الإطار التنسيقي، الخميس 2022-07-28، عن تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية...

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