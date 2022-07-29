الخارجية الاميركية: ملتزمون بدعم عراق قوي ومستقر

2022/07/29 | 01:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكدت الخارجية الاميركية، 07/28/2022، التزام بلادها في دعم العراق وبناء شراكة استراتيجية بعيدا على...

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