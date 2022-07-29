2022/07/29 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الجمعة، استمرار دخول مئات الالاف من العمالة الأجنبية الى العراق دون تنظيم وتدقيق امني.وقال جابر في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "مئات الالاف من العمال الأجانب لازالت تدخل الى العراق دون تأشيرة او تدقيق امني وهذا الامر يعتبر اختراقًا يهدد امن البلاد بسبب عدم معرفة خلفية الأجانب الذين يدخلون إلى العراق وهل هم أرهابيون او متهمون بقضايا جنائية في بلادهم وهربوا الى العراق".وأضاف ان "وجود اكثر من مليون عامل اجنبي في العراق بحسب بعض الاحصائيات تسبب بقلة فرص العمل التي يعاني منها البلد بالأساس وكذلك تهريب العملة الصعبة خارج البلد".وتابع الفتلاوي، ان "مسؤولية بقاء العمالة الأجنبية في العراق تتحمله الحكومة وهي مطالبة بحسم هذا الملف بأسرع وقت حفاظًا على امن البلاد واقتصاده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمالة الأجنبية تستحوذ على فرص العمل وخطر يهدد امن العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمالة الأجنبية تستحوذ على فرص العمل وخطر يهدد امن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).