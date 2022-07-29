الاطار التنسيقي يشكل فريقاً تفاوضياً للتباحث مع جميع القوى السياسية

2022/07/29 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر الإطار التنسيقي، الخميس، تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام انصار التيار الصدري لمبنى البرلمان.



وقال الإطار في بيان "عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً اليوم الخميس 28-7-2022 ضمن سلسة اجتماعاته المتواصلة للتشاور في الشأن العراقي سياسياً".



وأضاف، "ونتج عن هذا الاجتماع تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية".



وأشار إلى أن "الفريق سيبدأ جولاته الحوارية غداً الجمعة".





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