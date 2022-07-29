مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في حادث مروري في سيناء المصرية

2022/07/29 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب خدمة الطوارئ الإسرائيلية، نُقل الجرحى إلى مستشفيات في إسرائيل.ولا تعد إصابة أي منهم مهددة للحياة.

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