الرئيس الصيني حذّر بايدن خلال محادثات هاتفية “من اللعب بالنار” بشأن تايوان

2022/07/29 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الاميركي يتحدث في حديقة البيت الابيض في 27 تموز/يوليو 2022 في واشنطن © ا ف ب/AFP برندان سميالوفسكي واشنطن (أ ف ب) – أجرى جو بايدن وشي جينبينغ محادثات هاتفية “صريحة ومعمقة” استمرت ساعتين الخميس حذر خلالها الرئيس الصيني نظيره الأميركي من “اللعب بالنار” بشأن تايوان فيما أكد بايدن أن الموقف الأميركي “لم […]

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